Дачи УРО РАН на Шарташе, которые собирались снести, пока закрывать не будут

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Шарташские дачи Уральского отделения РАН (2019) | Фото: Андрей Альшевских

Дачи УРО РАН на Шарташе, которые собирались снести, пока закрывать не будут

Дачи УРО РАН на Шарташе, которые собирались снести, пока продолжат свою работу. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Ранее парламентарий рассказал, что к нему обратились с заявлением, что ГБУ СО "Шарташский лесной парк" собирается получить контроль над территорией, где находятся 14 дачных домиков, построенных еще в 1957 году. По планам, с 1 января 2020 года дачи законсервируют, а затем могут снести.

После этого депутат провел встречу с директором Шарташского леспопарка Артуром Зиганшиным. По итогам было принято решение попробовать уговорить Академию наук о переносе сроков консервации дач, чтобы ученые могли пользоваться ими, как и раньше. Альшевских договорился с Зиганшиным, что вместе они напишут соответствующие ходатайства.

Шарташские дачи Уральского отделения РАН(2019)|Фото: Андрей Альшевских

Как сообщил сегодня Андрей Альшевских в своем Facebook, после его запроса три областных министерства провели совещания.

"И они согласились, что пока место отдыха закрывать нецелесообразно, а в идеале самые крепкие домики следует сохранить. Остается убедить в этом балансодержателя", - отметил депутат.

Накануне.RU продолжит следить за развитием событий.

Шарташские дачи Уральского отделения РАН(2019)|Фото: Андрей Альшевских

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дачи УРО РАН на Шарташе, которые собирались снести, пока закрывать не будут

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дачи, Шарташ, закрытие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.06.2020 14:04 Мск Благоустройство Шарташского лесопарка в Екатеринбурге идет по графику
Ранее 21.01.2020 10:23 Мск Дачи УРО РАН на Шарташе, которые собирались снести, пройдут техническую экспертизу

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.11.2019 14:40 Мск База отдыха уральских ученых на Шарташе "мешает комплексному развитию территории": ее собираются снести
Ранее 05.11.2019 13:07 Мск Ученых УРО РАН лишают базы отдыха на Шарташе
Ранее 21.03.2019 15:55 Мск Куйвашев потребовал активизировать работу по развитию Шарташского лесопарка
Ранее 01.03.2019 09:59 Мск Определена компания, которая благоустроит Шарташский лесопарк в Екатеринбурге
Ранее 04.02.2019 08:52 Мск В Екатеринбурге полностью сформировали экспертный совет по развитию Шарташского лесопарка
Ранее 17.12.2018 09:59 Мск В Екатеринбурге парк отдыха в Шарташском лесопарке оштрафовали за уничтожение мха
Ранее 17.12.2018 08:50 Мск В Екатеринбурге формируют экспертный совет по развитию Шарташского лесопарка
Ранее 05.12.2018 16:09 Мск Шарташский лесопарк в Екатеринбурге остался без подрядчика по благоустройству
Ранее 22.11.2018 10:28 Мск Один из проектов благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге смог пройти госэкспертизу
Ранее 21.11.2018 11:40 Мск Минприроды забраковало проект благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге
Ранее 25.09.2018 14:32 Мск Лидер группы "Чайф" войдет в Общественный совет по благоустройству Шарташского лесопарка
Ранее 18.09.2018 13:55 Мск "Это только на одном участке". Разработчики проекта Шарташского лесопарка ответили на критику по велодорожкам
Ранее 17.09.2018 13:45 Мск Екатеринбургский общественник раскритиковал проект строительства велодорожек в Шарташском лесопарке
Ранее 03.09.2018 12:34 Мск "Нет полноценной концепции благоустройства". Екатеринбургские общественники просят Куйвашева разобраться с проектом Шарташского лесопарка
Ранее 06.08.2018 07:58 Мск Для Шарташского лесопарка в Екатеринбурге разработали информационные стенды с wi-fi
Ранее 27.07.2018 13:35 Мск Жители Екатеринбурга поддержали проект благоустройства Шарташского лесопарка
Ранее 16.03.2018 14:19 Мск "Готов учесть все предложения": директор Шарташа заявил, что сделает лесопарк одним из лучших в Европе
Ранее 13.03.2018 14:59 Мск Евгений Куйвашев назвал имя директора Шарташского лесопарка
Ранее 12.03.2018 16:07 Мск Свердловчане выбрали варианты оформления входа в Шарташский лесопарк
Ранее 12.03.2018 11:53 Мск К концу недели у Шарташского лесопарка появится новый директор
Ранее 02.03.2018 12:29 Мск Минприроды просит екатеринбуржцев проголосовать за лучший дизайн входа в Шарташский лесопарк
Ранее 20.02.2018 16:19 Мск Кандидаты на должность директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге презентовали свои проекты
Ранее 10.01.2018 10:22 Мск Директор Шарташского лесопарка в Екатеринбурге будет определен в результате открытого отбора
Ранее 07.12.2017 12:03 Мск "Нужен человек, который знает, что делать": директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге выберут на конкурсной основе
Ранее 22.11.2017 11:26 Мск Благоустройство Шарташского лесного парка планируется завершить к 2020 году
Ранее 12.09.2017 09:45 Мск В Екатеринбурге в Шарташском лесопарке проведут санитарно-оздоровительные рубки

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети