Дачи УРО РАН на Шарташе, которые собирались снести, пока закрывать не будут

Дачи УРО РАН на Шарташе, которые собирались снести, пока продолжат свою работу. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Ранее парламентарий рассказал, что к нему обратились с заявлением, что ГБУ СО "Шарташский лесной парк" собирается получить контроль над территорией, где находятся 14 дачных домиков, построенных еще в 1957 году. По планам, с 1 января 2020 года дачи законсервируют, а затем могут снести.

После этого депутат провел встречу с директором Шарташского леспопарка Артуром Зиганшиным. По итогам было принято решение попробовать уговорить Академию наук о переносе сроков консервации дач, чтобы ученые могли пользоваться ими, как и раньше. Альшевских договорился с Зиганшиным, что вместе они напишут соответствующие ходатайства.

Как сообщил сегодня Андрей Альшевских в своем Facebook, после его запроса три областных министерства провели совещания.

"И они согласились, что пока место отдыха закрывать нецелесообразно, а в идеале самые крепкие домики следует сохранить. Остается убедить в этом балансодержателя", - отметил депутат.

Накануне.RU продолжит следить за развитием событий.