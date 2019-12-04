В полпредстве заявили о провале плана по вводу многоквартирных домов на Среднем Урале

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
строительство, микрорайон, Тюмень (2019) | Фото: Накануне.RU

В полпредстве заявили о провале плана по вводу многоквартирных домов на Среднем Урале

Уральское полпредство заявило об угрожающем износе жилищной инфраструктуры в Свердловской области.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на совещании при полпреде по реализации нацпроектов в регионе главный советник департамента по вопросам экономической и социальной политики полпредства Галина Табатчикова отдельно остановилась на проекте "Жильё и городская среда". Она отметила, что на Среднем Урале план по вводу многоквартирных домов почти провален.

При этом в регионе опережающими темпами идёт износ инфраструктуры, нарастает дефицит социальной и инженерной инфраструктуры. В Свердловской области около 2000 домов, признанных аварийными.

В Екатеринбурге же почти исчерпаны возможности для подключения к сетям новых домов. И без комплексного подхода эти проблемы будут лишь нарастать.

Полпред Николай Цуканов при этом указал, что Екатеринбург - большой город, третий по численности населения, а возможностей у него не сильно больше, чем в среднем по России.

Людмила Бабушкина, Николай Цуканов, Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

Владислав Пинаев, Александр Высокинский(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, ранее полпред указал на проблемы с нацпроектами по экологии, здравоохранению и дорогам в Свердловской области.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В полпредстве заявили о провале плана по вводу многоквартирных домов на Среднем Урале

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: нацпроект жилье, износ инфраструктуры, Николай Цуканов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.12.2019 11:03 Мск Людмила Бабушкина: Благодаря нацпроектам давние проблемы начали решаться
Ранее 04.12.2019 16:12 Мск Недостаток медиков в Свердловской области привел к повышению смертности

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети