В полпредстве заявили о провале плана по вводу многоквартирных домов на Среднем Урале

Уральское полпредство заявило об угрожающем износе жилищной инфраструктуры в Свердловской области.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на совещании при полпреде по реализации нацпроектов в регионе главный советник департамента по вопросам экономической и социальной политики полпредства Галина Табатчикова отдельно остановилась на проекте "Жильё и городская среда". Она отметила, что на Среднем Урале план по вводу многоквартирных домов почти провален.

При этом в регионе опережающими темпами идёт износ инфраструктуры, нарастает дефицит социальной и инженерной инфраструктуры. В Свердловской области около 2000 домов, признанных аварийными.

В Екатеринбурге же почти исчерпаны возможности для подключения к сетям новых домов. И без комплексного подхода эти проблемы будут лишь нарастать.

Полпред Николай Цуканов при этом указал, что Екатеринбург - большой город, третий по численности населения, а возможностей у него не сильно больше, чем в среднем по России.

Напомним, ранее полпред указал на проблемы с нацпроектами по экологии, здравоохранению и дорогам в Свердловской области.