На Челябинском электрометаллургическом комбинате погиб рабочий

На Челябинском электрометаллургическом комбинате погиб 49-летний рабочий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, инцидент произошел вечером 3 декабря. Тело мужчины было обнаружено на территории одного из цехов предприятия. По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при движении транспортерной ленты.

В настоящий момент по данному факту организована доследственная проверка. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.