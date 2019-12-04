20 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
ВТБ (2018) | Фото: spbniivs.ru

ВТБ готов потратить 4,7 млрд на продвижение продуктов и услуг банка по телефону

Банк ВТБ открыл тендер на оказание услуг внешнего колл-центра для проведения телемаркетинга и телефонных опросов, а также некоторых других услуг. На эти цели кредитная организация готова потратить 4,7 млрд руб., сообщает агентство "Прайм", ссылаясь на материалы с сайта госзакупок.  

По итогам пилотного обзвона заказчик оценит квалификацию участников и определит победителей для заключения договоров на оказание услуг. Договор будет действовать по 31 декабря 2022 года.

Услуги включают продвижение продуктов и услуг банка по телефону, телефонные опросы, исходящий обзвон по базе мобильных телефонов клиентов для оценки качества консультаций. Также исполнитель будет оказывать услуги по консультационной поддержке клиентам на входящем звонке, осуществлять обработку письменных обращений и обращений в чате, а также аудит качества услуг центров обработки вызовов, с которыми у банка заключен договор.

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ВТБ готов потратить 4,7 млрд на продвижение продуктов и услуг банка по телефону

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Теги: втб, услуги банка, телемаркетинг, тендер



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