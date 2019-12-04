На ЖБИ откроется первая "Гипербола" малого формата

В Екатеринбурге откроется первый в городе супермаркет "Гипербола" с отделкой в стиле хай-тек и огромными мультимедийными экранами. Объект малого формата разместится в ЖК "Каменные палатки". Его площадь составит 1000 кв. метров. Здесь, как и в центральных магазинах сети, будут представлены все категории товаров в различных сегментах – от массового до премиум. Также в супермаркете откроют отделы с продукцией собственного производства.

"Потребители придут в новую "Гиперболу" за устоявшимся брендом, который всегда отличался своим разнообразием, поэтому мы не могли отказаться от каких-то категорий товаров и представим их все, но с меньшим ассортиментом. Здесь откроется пекарня, отдел готовых блюд, кулинария, отделы рыбных и мясных деликатесов, а также сыров, в том числе собственного производства", - говорит директор сети "Гипербола" Елена Сурина.

Ценовая политика "Гиперболы" на Высоцкого, 5 будет скорректирована под близлежащие магазины микрорайона. Объект расположен не в центральном районе города, поэтому стоимость товаров здесь будет ниже, чем в двух других магазинах сети.

Интерьер новой "Гиперболы" в стиле хай-тек немного напоминает "Гринвич", но дополнен современными технологическими решениями, которые сегодня в тренде. Просто ритейлеры их пока используют нечасто. Это интерактивная навигация и огромные мультимедийные экраны в торговом зале. Так, один будут встречать гостей на входе в отделе "Фрукты и овощи", второй, имитирующий морское дно, – в отделе "Рыба".

"Планов по открытию других объектов сети в малом формате у нас пока нет. В перспективе планируем открыть гипермаркет "Гипербола" в торговом центре, предусмотренном в проекте транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Ботанике", - отмечает Елена Сурина.

"Гипербола" на Высоцкого, 5 откроется в четверг, 5 декабря. Первые 3000 покупателей получат "Гринкарты", а те, кто скачает мобильное приложение сети, также смогут принять участием в розыгрыше iPhone.

Напомним, первая "Гипербола" открылась на месте "Купца" в "Гринвиче" в конце 2013 года. Первоначально площадь объекта составила 2 тысячи кв. метров, в последствии она увеличилась до 6,5 тысяч кв. метров. Вторая "Гипербола" площадью 2500 кв. метров открылась в Пассаже в конце 2015 года.