20 Сентября 2020
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озеро Байкал (2019) | Фото: wikipedia.org

Депутаты Госдумы поставили под угрозу природные богатства озера Байкала

Акватория озера Байкал, возможно, скоро будет подвержена новой угрозе.

Сегодня депутаты Госдумы упразднили экологическую экспертизу учреждений вблизи берега самого глубоководного озера мира. Так, сотни объектов вблизи Байкала не будут проходить экологическую экспертизу, как это было ранее. Как передает корреспондент Накануне.RU, по словам авторов инициативы, освободят от такой процедуры только объекты социальной инфраструктуры. В частности, ФАПы, больницы, школы в радиусе 200 км от озера.

По оценкам председателя комитета по экологии Государственной думы Владимира Бурматова, в настоящий момент 2,5 млн людей страдают от действия такой экспертизы.

Депутат от "Единой России" Сергей Тен заявил о том, что озеро Байкал должны спасать те, кто живут с ним рядом.

"Спасти Байкал из Москвы невозможно", - отметил "единоросс" родом из Иркутска.

Несмотря на то, что законопроект прошел и был принят, нашлись и противники инициативы.

"Наша цель не допустить возведение опасных объектов. Мы против. Мы за то, чтобы сохранить природные блага Байкала. Через 25 лет нас будут упрекать в том, что мы не сохранили богатства Байкала. Кстати, у этих объектов даже нет очистных сооружений", - негодует лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Поддержал своего коллегу по парламенту и депутат Анатолий Грешневиков.

"Наша задача - сделать все возможное, чтобы экологическая экспертиза была обязательно. Каждый объект должен проходить экспертизу. Дороже обойдется сохранение Байкала. Мы не можем поддержать данный законопроект. Нам будет стыдно за то, что мы не сохранили для поколений святое озеро Байкал", - предостерег "справоросс".

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Депутаты Госдумы поставили под угрозу природные богатства озера Байкала

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Теги: озеро Байкал, экология, Госдума



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