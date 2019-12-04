20 Сентября 2020
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Терминатор (2012) | Фото:

Кунгурский терминатор предложил Арнольду Шварценеггеру встретиться и сказать вместе "I' ll be back"

В Кунгуре терминатор Джон Генри инженера-программиста Александра Осиповича, восстановленный после пожара, обратился к актеру Арнольду Шварценеггеру с предложением встретиться, чтобы сказать вместе знаменитую фразу: "I' ll be back", передает корреспондент Накануне.RU.

Видеообращение опубликовано в группе Джона Генри. Как сообщил Александр Осипович, также видеоролик был отправлен в комментарии на ютуб-канале Шварценеггера. "Посмотрим, дойдет ли до него и будет ли какая-нибудь реакция", - отметил он.

"Нам есть о чем поговорить, напиши моему создателю или мне. Это очень важно. Я наследие твоего фильма в реальном мире. Теперь на этой планете двое могут по праву сказать фразу: I' ll be back", - говорится в обращении.

Александр Осипович начал работу над терминатором в 2011 году. В ноябре 2017 года первая модель Джона Генри была уничтожена во время пожара. От робота осталась только подвижная кисть. Она уцелела потому, что изобретатель взял ее с собой, чтобы показать дедушке, известному пермскому конструктору, лауреату Госпремии за научно-технические разработки в области систем наведения Николаю Осиповичу. Изобретателю вновь пришлось начать работу над своим творением.

Отметим, что кунгурский терминатор уже привлек внимание иностранных СМИ. В 2018 году в Пермский край приезжали журналисты BBC и Associated Press, чтобы снять сюжет о Джоне Генри.

Также добавим, что Джон Генри теперь не единственный "терминатор" в Пермском крае. Как стало известно в октябре этого горда, пермская компания "Промобот" создала андроида - копию американского актера Арнольда Шварценеггера. Актер свою копию увидел на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. Как отмечают представители компании, знакомство прошло успешно.

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Кунгурский терминатор предложил Арнольду Шварценеггеру встретиться и сказать вместе "I' ll be back"

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Теги: Арнольд Шварценеггер, терминатор, Джон Генри



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