В раскол не ушел и 1% общин УПЦ

С момента создания год назад раскольнической "единой церкви" Украины в нее добровольно ушли всего 78 общин канонической УПЦ. Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний на канале "Россия-24".

Он добавил, что еще около 100 храмов были захвачены боевиками при "благословении" раскольнических священников, а 220 были незаконно перерегистрированы местными властями.

Митрополит отметил, что при этом в Церкви происходит самоочищение, а некоторые приходы после ухода в раскол вернулись обратно.

Всего в УПЦ более 12,5 тыс. общин, т.е. в раскол ушли примерно 0,65% из них.