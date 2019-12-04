Министр спорта отправил сборную России в десятку лучших рейтинга ФИФА

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о целях национальной сборной по футболу.

"Задача сборной России по футболу - войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА (Международной федерации футбола, - прим. Накануне.RU)", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

По словам Колобкова, "это сложная задача".

"Сейчас все играют в футбол на профессиональном уровне. Но пока у нас все получается", - добавил министр.

Когда именно российская сборная должна оказаться в десятке лучших и как это сделать, он не уточнил.

Отметим, на минувшей неделе ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд планеты. По сравнению с предыдущим рейтингом сборная России опустилась на одну строчку и сейчас занимает 38-е место. В активе команды Станислава Черчесова 1 тыс. 470 очков.