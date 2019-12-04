20 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
РКК Энергия (2018) | Фото:dni24.com

Дело экс-замглавы РКК "Энергия", задержанного вместе с подчиненными, направлено в суд

Бывший заместитель гендиректора РКК "Энергия" Алексей Белобородов предстанет перед судом за коммерческий подкуп.

Расследование уголовного дела завершено, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Московской области. Следователи собрали достаточно доказательств.

Уголовные дела в отношении его подчиненных были выделены в отдельные производства. По ним уже оглашены приговоры.

Напомним, в августе 2018 года Следственный комитет сообщил о задержании Белобородова и двоих его подчиненных. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Задержали их после того, как гендиректор одной из фирм, собиравшихся сотрудничать с корпорацией, пожаловался на вымогательство.

Руководитель рассказал, что топ-менеджеры корпорации требуют у него откат за выполнение строительных работ.

Помеченные купюры в рамках оперативного эксперимента были переданы сотрудникам корпорации, после чего их задержали. Задержанные пошли на сотрудничество со следствием, пояснив, что часть полученной суммы передали непосредственному начальнику.

Помеченные купюры - более 400 тысяч рублей - были обнаружены в личном сейфе Белобородова во время обысков. В общей сложности изъято порядка 500 тыс. руб., 28 тыс. евро, а также доллары США.

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Дело экс-замглавы РКК "Энергия", задержанного вместе с подчиненными, направлено в суд

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Теги: РКК Энергия, Алексей Белобородов



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