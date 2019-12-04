20 Сентября 2020
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Украина НАТО (2012) | Фото: gdb.rferl.org

Рада обязала Зеленского обратиться к НАТО за предоставлением ПДЧ

Правящая украинская партия "Слуга народа" выполнила требование партии бывшего президента Петра Порошенко "Евросолидарность", а Верховная рада Украины приняла обращение к руководству НАТО с призывом предоставить Украине план действий по членству в альянсе.
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Проект постановления представил сам Порошенко. Он назвал это "чрезвычайно важным сигналом для России".

Резко раскритиковал инициативу депутат Рады и экс-спикер МИД Украины Олег Волошин. Он отметил, что это может сорвать мирный процесс.

"Это пустой популизм, единственная цель этого – помешать президенту Зеленскому достичь мира 9 декабря", - сказал Волошин, имея в виду грядущую "нормандскую встречу" в Париже.

Согласно постановлению Рады, Киев в декабре должен обратиться к НАТО с просьбой о предоставлении ПДЧ, а к парламентам стран-членов НАТО - с призывом этому способствовать.

Этому предшествовал фактический ультиматум трех оппозиционных фракций к Зеленскому. Они потребовали, в частности, не допускать на встрече в Париже никаких компромиссов насчет унитарного государства и федерализации, а также европейского и евроатлантического курса.

На "нормандскую встречу" Зеленский едет с изрядным багажом антироссийских заявлений и действий, чего и добивались его оппоненты.

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Рада обязала Зеленского обратиться к НАТО за предоставлением ПДЧ

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Теги: Украина, НАТО



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