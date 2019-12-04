В Перми руководитель детского сада забаррикадировалась в машине на 4 часа, чтобы не отдать ее приставам

В Перми руководитель частного детского сада забаррикадировалась в иномарке, надеясь помешать судебным приставам изъять арестованный за долги автомобиль, сообщили Накануне.RU в УФССП по Пермскому краю.

По информации ведомства, женщина заказала рекламу для продвижения организованного ею частного детского сада. Однако отказалась платить за предоставленную услугу. Кроме того, долги у женщины накопились и за арендную плату.

"На основании судебных решений в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району Перми УФССП России по Пермскому краю были возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности на общую сумму 280 тысяч руб. Так как в добровольном порядке гражданка долги не погашала, судебные приставы наложили арест на принадлежащий ей автомобиль Range Rover Sport", - прокомментировали в ведомстве.

Транспортное средство было оставлено должнице на ответственное хранение, однако, когда подошел срок изъятия арестованного имущества, женщина отказалась предоставить авто. Приставы выяснили, что внедорожник находится рядом с домом неплательщицы, на одной из подземных стоянок и вместе с эвакуатором выехали на место. Должница заявила, что хочет забрать из машины личные вещи, села в нее и заблокировала двери. Она также вызвала полицейских, но те, разобравшись в ситуации, уехали. Покинула авто женщина только после того, как на стоянке появился ее муж. Эвакуатор смог увезти арестованный Range Rover на ответственное хранение взыскателю.

"У должницы еще есть возможность исполнить все свои финансовые обязательства и вернуть машину", - утверждают в УФССП.