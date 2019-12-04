20 Сентября 2020
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медведев, куйвашев, мерседес (2013) | Фото: facebook.com/dip.gubernator96

Медведев выделил Свердловской области миллиард. Постарался Куйвашев

Свердловской области присужден грант в 1 млрд 11 млн рублей. Распоряжение о премировании уже подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, деньги выделены за оценку эффективности работы губернатора Евгения Куйвашева и органов исполнительной власти Среднего Урала. Учитывались такие показатели, как уровень доверия населения к власти, число высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, количество занятых в малом и среднем бизнесе, уровень реальной среднемесячной заработной платы, уровень инвестиций, а также другие экономические и социальные показатели.

Оценку всех показателей по регионам делало Министерство экономического развития РФ. Среди лучших регионов страны распределили 45 млрд рублей из федерального бюджета.

Напомним, недавно Дмитрий Медведев передал стадион "Екатеринбург-Арена" в собственность Свердловской области.

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Медведев выделил Свердловской области миллиард. Постарался Куйвашев

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Теги: Медведев, Куйвашев, грант



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