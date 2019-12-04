20 Сентября 2020
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Политика Курганская область
Кетово (2016) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье избран руководитель главного района региона

В Курганской области сельские депутаты избрали нового главу Кетовского района, передает корреспондент Накануне.RU.

Им стал выходец из правительства Курганской области Сергей Дудин, который отвечал в органах власти за профилактику коррупционных нарушений.

За Дудина отдали свои голоса 13 депутатов из 13. Помимо него на кресло главы района претендовал заместитель директора МАУ "Оздоровительный комплекс" Сергей Деулин.

Экс-депутат Курганской городской думы Виктор Дударев, которого в октябре этого года назначили врио главы Кетовского района, не стал участвовать в конкурсе по выбору главы. По данным Накануне.RU, Дударев за два месяца познакомился с проблемами муниципалитета и решил, что для его возраста такая работа будет слишком большой нагрузкой - в начале января 2020 года Дудареву исполнится 62 года.

Кетовский район расположен вокруг Кургана и считает самым важным муниципалитетом в Зауралье из-за близкого расположения к главному городу региона.

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В Зауралье избран руководитель главного района региона

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Теги: Сергей Дудин, Виктор Дударев, Кетовский район, глава, избрание, депутаты



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