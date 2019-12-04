В Зауралье избран руководитель главного района региона

В Курганской области сельские депутаты избрали нового главу Кетовского района, передает корреспондент Накануне.RU.

Им стал выходец из правительства Курганской области Сергей Дудин, который отвечал в органах власти за профилактику коррупционных нарушений.

За Дудина отдали свои голоса 13 депутатов из 13. Помимо него на кресло главы района претендовал заместитель директора МАУ "Оздоровительный комплекс" Сергей Деулин.

Экс-депутат Курганской городской думы Виктор Дударев, которого в октябре этого года назначили врио главы Кетовского района, не стал участвовать в конкурсе по выбору главы. По данным Накануне.RU, Дударев за два месяца познакомился с проблемами муниципалитета и решил, что для его возраста такая работа будет слишком большой нагрузкой - в начале января 2020 года Дудареву исполнится 62 года.

Кетовский район расположен вокруг Кургана и считает самым важным муниципалитетом в Зауралье из-за близкого расположения к главному городу региона.