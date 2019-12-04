По Крымскому мосту прошли пустые тестовые поезда, некоторые – двухэтажные

В сети появились кадры тестовых проездов пассажирских поездов по Крымскому мосту. Например, такое видео опубликовал "Крыминформ". В компании "Гранд Сервис Экспресс", которая является оператором перевозок, РБК подтвердили работы по тестированию инфраструктуры моста и прилегающих участков.

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В начале ноября Минтранс назначил компанию оператором перевозки пассажиров по железной дороге в Крым.

В середине июня завершилось строительство первого железнодорожного пути Крымского моста. Министр транспорта России Евгений Дитрих также заявлял, что движение поездов через Керченский пролив будет запущено до конца этого года.

Движение пассажирских поездов в Крым начнется в декабре, первые поезда "Гранд Сервис Экспресс" отправятся на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря. Путь из Петербурга и Москвы в Крым займет 43 и 33 часа соответственно.