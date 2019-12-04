20 Сентября 2020
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Общество В России Крым
крымский мост, табличка (2018) | Фото:Накануне.RU

По Крымскому мосту прошли пустые тестовые поезда, некоторые – двухэтажные

В сети появились кадры тестовых проездов пассажирских поездов по Крымскому мосту. Например, такое видео опубликовал "Крыминформ". В компании "Гранд Сервис Экспресс", которая является оператором перевозок, РБК подтвердили работы по тестированию инфраструктуры моста и прилегающих участков.
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крымский мост, табличка(2018)|Фото: Фото:Накануне.RU

В середине июня завершилось строительство первого железнодорожного пути Крымского моста. Министр транспорта России Евгений Дитрих также заявлял, что движение поездов через Керченский пролив будет запущено до конца этого года.

Движение пассажирских поездов в Крым начнется в декабре, первые поезда "Гранд Сервис Экспресс" отправятся на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря. Путь из Петербурга и Москвы в Крым займет 43 и 33 часа соответственно.

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По Крымскому мосту прошли пустые тестовые поезда, некоторые – двухэтажные

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Теги: крымский мост, тестирование, пассажирский поезд



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