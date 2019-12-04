В Челябинской области может появиться производство по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
губернатор Алексей Текслер, совещание, (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области может появиться производство по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний

Губернатор Алексей Текслер обсудил с генеральным директором АО "Русатом Хэлскеа" Александром Шибановым перспективы фармацевтического производства по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"С одной стороны, территория нуждается в развитии этого направления медицины – оно магистральное с точки зрения лечения онкологических заболеваний. При этом Росатом работает на территории области и тоже заинтересован в развитии этих технологий. Не секрет, что изотопы производятся у нас, а препараты – в других странах. Мы заинтересованы в том, чтобы появилось такое производство в Челябинской области, тем более база и основа для этого есть", - отметил Алексей Текслер, открывая встречу.

губернатор Алексей Текслер, совещание,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Александр Шибанов рассказал, что у компании есть проекты, которые могут быть реализованы в том числе на Южном Урале. Необходимо создать четкое взаимодействие между производителями и потребителями продукции, поэтому компания готовы двигаться в этом направлении.

"В Росатоме есть дивизион "Наука и инновация", который занимается в том числе и созданием продукции, медицинских препаратов, есть желание один из таких центров создать в Санкт-Петербурге на базе радиоинститута. Но нам ничего не мешает "запараллелить" этот процесс. Мы, как интеграторы, также готовы поддержать эту инициативу", - подчеркнул он.

Стороны договорились проработать вопрос возможного открытия на территории Челябинской области производства фармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области может появиться производство по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Роатом, Алексей Текслер, производство, лекарства, онкология,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети