В Челябинской области может появиться производство по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний

Губернатор Алексей Текслер обсудил с генеральным директором АО "Русатом Хэлскеа" Александром Шибановым перспективы фармацевтического производства по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"С одной стороны, территория нуждается в развитии этого направления медицины – оно магистральное с точки зрения лечения онкологических заболеваний. При этом Росатом работает на территории области и тоже заинтересован в развитии этих технологий. Не секрет, что изотопы производятся у нас, а препараты – в других странах. Мы заинтересованы в том, чтобы появилось такое производство в Челябинской области, тем более база и основа для этого есть", - отметил Алексей Текслер, открывая встречу.

Александр Шибанов рассказал, что у компании есть проекты, которые могут быть реализованы в том числе на Южном Урале. Необходимо создать четкое взаимодействие между производителями и потребителями продукции, поэтому компания готовы двигаться в этом направлении.

"В Росатоме есть дивизион "Наука и инновация", который занимается в том числе и созданием продукции, медицинских препаратов, есть желание один из таких центров создать в Санкт-Петербурге на базе радиоинститута. Но нам ничего не мешает "запараллелить" этот процесс. Мы, как интеграторы, также готовы поддержать эту инициативу", - подчеркнул он.

Стороны договорились проработать вопрос возможного открытия на территории Челябинской области производства фармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний.