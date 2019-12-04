20 Сентября 2020
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Общество В России
Горбачев, перестройка (2015) | Фото: lenta.ru

В Общественной палате заявили, что нереализованный запрос на перемены делает возможной новую "перестройку"

Нереализованный запрос россиян на перемены подводит страну к тому эмоциональному состоянию, в котором она находилась к 1985 году. Все это приводит к протестам и делает возможной новую "перестройку". Об этом сказал председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Иосиф Дискин на круглом столе в ОП "Цели и механизмы реализации Стратегии государственной национальной политики РФ".
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Он подчеркнул, что большой проблемой является утрата памяти о 90-х годах, "когда жили без государства", когда не платились пенсии и пособия, а на улицу подчас было опасно выйти.

При этом он отметил, что в авангарде разрушения СССР была научная интеллигенция. И она же больше всего пострадала от разрушения страны.

Дискин также подчеркнул, что разные российские министерства и ведомства проводят разную концептуальную политику, так как исповедуют разные ценности и идеологии. По его мнению, хорошо, что общество все это "плохо рефлексирует", иначе "социальная шизофрения" достигла бы высокого уровня. В то же время это дезориентирует людей и вызывает недовольство.

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В Общественной палате заявили, что нереализованный запрос на перемены делает возможной новую "перестройку"

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Теги: общественная палата, Иосиф Дискин, перестройка



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