Отравление ульяновских суворовцев: источник заражения так и не установлен

Предварительное следствие по делу о массовом заболевании эхинококкозом воспитанников Ульяновского суворовского военного училища продолжается. Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" депутат Госдумы Алексей Куринный.

По его словам, источник заражения из-за больших сроков, прошедших с начала инфицирования до выявления первых клинических признаков заболевания, установить пока не удалось.

Круг потерпевших окончательно определен. Это 71 человек, из них 25 выпускников 2018-2019 годов. По данным Куринного, военное ведомство обеспечило нуждающихся необходимым обследованием и лечением.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела по факту заражения эхинококкозом воспитанников ульяновского суворовского училища передано в Самару.

Напомним, на 20 февраля 2019 года диагноз "эхинококкоз" был подтвержден у 49 ульяновских суворовцев. Тревогу подняли родители заразившихся детей. По их словам, у некоторых студентов обнаружили "червей в легких".

Сообщалось, что более 800 курсантов и сотрудников образовательного учреждения проходят обследования.

Суворовцы могли заразиться от собаки, заявил ранее эксперт, через воду и пищу эхинококкоз практически не передается.

В феврале ульяновских суворовцев, заразившихся эхинококкозом, отправили в Москву.