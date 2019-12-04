Эксперты сообщили о случаях взлома Telegram и краже переписки пользователей

До сих пор мессенджер Telegram считался чуть ли не единственным сервисом для переписки, который невозможно взломать. Но эксперты столкнулись со взломами, их уже не менее десятка, и хакеры пытаются поставить свою работу на поток.

Как сообщает компания по борьбе с кибератаками Group-IB, взломы происходили на устройствах iOS и Android у клиентов разных операторов сотовой связи. Во всех случаях на устройствах пострадавших единственным фактором авторизации были СМС. Опасность в том, что таким образом злоумышленники могут получить доступ и к другим мессенджерам, социальным сетям, электронной почте, различным сервисам или приложениям мобильного банкинга, где для авторизации используются только СМС.

В компанию обратились несколько российских предпринимателей, у которых взломали Telegram. Атака начиналась с того, что в мессенджер Telegram пользователю приходило сообщение от сервисного канала Telegram (это официальный канал мессенджера с синей галочкой верификации) с кодом подтверждения, который пользователь не запрашивал. После этого на смартфон жертвы падало СМС с кодом активации — и практически сразу же в сервисный канал Telegram приходило уведомление о том, что в аккаунт был произведен вход с нового устройства.

Во всех случаях, о которых известно Group-IB, злоумышленники заходили в чужой аккаунт через мобильный интернет (вероятно, использовались одноразовые сим-карты), а IP-адрес атакующих в большинстве случаев находился в Самаре.

"Рекомендую как можно скорее установить в Telegram дополнительный фактор авторизации в виде пароля, помимо обязательной CМС, это важно сделать каждому. Далее необходимо проверить и другие приложения, а также сервисы, которые используют СМС-сообщения для авторизации как основной или второй фактор или же для восстановления пароля к электронной почте, социальным сетям, доступу к приложениям мобильного банкинга, для доставки одноразовых паролей", - говорит заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

В Group-IB предупреждают, что подобная атака может быть успешна только в случае, если в настройках Telegram на смартфоне опция "Облачный пароль" или "Two step verification" не активированы.

Эксперты Group-IB добавляют, что желательно не устанавливать адрес электронной почты для восстановления этого пароля, поскольку, как правило, восстановление пароля к электронной почте тоже происходит через СМС. Аналогичным образом можно повысить защиту аккаунта в WhatsApp.

Исследование Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB, куда были переданы электронные устройства пострадавших, показало, что техника не была заражена шпионской вредоносной программой или банковским трояном, учетные записи не взломаны, подмены SIM-карты произведено не было.

Изучение инцидентов продолжается, и на данный момент точно не установлено, какая именно схема использовалась для обхода фактора СМС. В разное время исследователи приводили примеры перехвата СМС с помощью атак на протоколы SS7 или Diameter, используемые в мобильных сетях. Теоретически подобные атаки могут быть реализованы с нелегальным использованием специальных технических средств или инсайда в операторах сотовой связи. В частности, на хакерских форумах в Даркнете свежие объявления с предложениями взлома различных мессенджеров, в том числе и Telegram.

"Специалисты в разных странах, в том числе и в России, неоднократно заявляли о том, что социальные сети, мобильный банкинг и мессенджеры можно взломать с помощью уязвимости в протоколе SS7, однако это были единичные случаи целенаправленных атак или экспериментальных исследований. В серии новых инцидентов, которых уже более 10, очевидно желание атакующих поставить этот способ заработка на поток. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо повышать собственный уровень цифровой гигиены: как минимум использовать двухфакторную авторизацию везде, где возможно, и добавлять к СМС обязательный второй фактор, что функционально заложено в том же Telegram", - отмечает глава отдела расследований Group-IB Сергей Лупанин.