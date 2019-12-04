20 Сентября 2020
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Леонид Куравлев, Жорж Милославский (2018) | Фото: coub.com

Жительница Среднего Урала перевела "службе безопасности банка" 150 тысяч рублей для поимки мошенников

Жительница уральского города Нижний Тагил сама перевела более 150 тысяч рублей на счета злоумышленников, которые убедили ее, что это необходимо для поимки мошенников. В обстоятельствах сейчас разбирается полиция.

Как сообщили Накануне.RU в городском МУ МВД, по словам заявительницы, еще 26 ноября ей позвонил мужчина, представившийся "сотрудником службы безопасности банка Владимиром Сергеевичем". Он поведал, что была совершена попытка снятия денег с ее карты, после чего произошла блокировка. В дальнейшем лже-сотрудник банка попросил сообщить номер карты, срок ее действия и трехзначный цифровой код на обороте - якобы для полной блокировки карты. Также он убедил потерпевшую оформить на себя кредит и перечислить полученные средства на указанные счета.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Женщина перечислила деньги двумя переводами, и каждый раз действовала под руководством "сотрудницы банка Анны", которая консультировала ее по телефону. Затем жертве сообщили, что деньги получены, о ходе расследования банка ее обязательно известят, а по окончании все вернут. Лишь через неделю, осознав, что была обманута мошенниками, женщина пошла в полицию.

Сейчас в МВД выясняют все обстоятельства. В ведомстве призывают не поддаваться на уловки злоумышленников, но если это все же случилось, то сразу обратиться с заявлением в органы внутренних дел.

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Жительница Среднего Урала перевела "службе безопасности банка" 150 тысяч рублей для поимки мошенников

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Теги: мошенники, банк, Нижний Тагил



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