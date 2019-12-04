В Госдуме опровергли намерение приравнять сжигание мусора к его переработке

Вчера появилась информация о том, что в Госдуму вносятся поправки, которые позволят считать мусоросжигание одним из видов переработки твёрдых бытовых отходов с возможностью строительства подобных заводов в черте населенных пунктов. Как сообщало издание "Коммерсант", такие заводы разрешат строить хоть в центре города. Однако председатель комитета ГД по экологии, депутат от Челябинской области Владимир Бурматов опроверг эту информацию. В беседе с корреспондентом Накануне.RU политик назвал это фейком.

"Это фейк-новость. Никакого строительства мусоросжигательных заводов в черте населенных пунктов не будет. Даже законопроекта такого нет. Просто не существует. Откуда у вас такая информация? Вы чего у меня спрашиваете? Вы почему ведете себя, как девочка из "Инстаграма"? Это они такие вопросы могут задавать, а вы же журналист!" - эмоционально высказался Бурматов.

Между тем, в той же публикации инициатором законопроекта названо Минприроды РФ и в ней приводится цитата Бурматова, согласно которой, якобы подготовленный комитетом Госдумы документ уже отправлен "в рабочем порядке" в ГПУ и Правительство для сбора заключений.

При этом один из источников нашего издания в федеральном парламенте заявил, что для предотвращения шумихи и чрезмерной огласки проект могут стараться не афишировать и даже рассмотреть на одном из заседаний вне официально утвержденной повестки. А в регионах уже бьют тревогу из-за озвученной в СМИ инициативы.

"Проблема заключается в том, что чтобы это реализовать, нужно знать о том, какие будут установлены фильтры на этих заводах. Часто говорят о сортировке. Но часто говорят одно, а выходит полигон. Думаю, что там фильтры будут. Данное решение будет однозначно безвреднее полигона. Вопрос к исполнителям. Есть опасение, что все это будет реализовано не в лучшем виде", - поделился мнением в беседе с Накануне.RU депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков.

По словам общественного деятеля, экс-замдиректора екатеринбургского МУП "Спецавтобаза" Эдуарда Мансурова, нужно понимать два момента: технологию и условия постройки завода.

"Действительно, изменения обсуждаются. Нужно разделять технологию и условия постройки объектов. Внутри населенных объектов строить мусоросжигающие заводы недопустимо. Само по себе мусоросжигание - сложный вопрос. И все зависит от того, как это будет осуществляться. Мусоросжигание можно сделать дурацким способом. А есть высокие технологии, как, например, в Японии и Германии. Я боюсь того, как это будет у нас. Есть опасения, что это будет удар по экологии", – подытожил Мансуров.