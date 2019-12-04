20 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Людмила Бабушкина, Николай Цуканов, Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Полпред указал на проблемы с нацпроектами по экологии, здравоохранению и дорогам в Свердловской области

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов указал на серьезные проблемы с исполнением нацпроектов "Экология", "Здравоохранение" и "Безопасные и качественные дороги" в Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU. Сегодня в Екатеринбурге проходит совещание, посвященное реализации нацпроектов, в нем принимают участие губернатор Евгений Куйвашев и члены правительства Свердловской области.

По словам Цуканова, "проседает" нацпроект по экологии, и сам глава государства особо отметил тяжелую ситуацию в Нижнем Тагиле. "Почти 80% загрязнения рек в области составляют сточные воды, только 11% стоков очищено по нормативам", - отметил полпред.

Касаясь исполнения нацпроекта по здравоохранению, полпред указал, что вопрос с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле вошёл в федеральную повестку, сложная ситуация с кадрами складывается также в Качканаре и Новой Ляле.

Людмила Бабушкина, Николай Цуканов, Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

Предложения Свердловской области по нацпроектам(2019)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, как заявил полпред, около половины региональных дорог пока не дотягивают до показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Законодательное собрание Свердловской области(2019)|Фото: Накануне.RU

Владислав Пинаев, Александр Высокинский(2019)|Фото: Накануне.RU

При этом Цуканов указал, что задача не в том, чтобы критиковать, а разобрать недочеты и выявить передовые практики, тогда как "в целом реализация нацпроектов проходит по плану".

Выступавший следом губернатор Евгений Куйвашев выразил уверенность, что Свердловская область демонстрирует устойчивую положительную динамику по нацпроектам.

Алексей Орлов, Аркадий Чернецкий, Эдуард Россель(2019)|Фото: Накануне.RU

Законодательное собрание Свердловской области(2019)|Фото: Накануне.RU

Предложения Свердловской области по нацпроектам(2019)|Фото: Накануне.RU

Предложения Свердловской области по нацпроектам(2019)|Фото: Накануне.RU

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Полпред указал на проблемы с нацпроектами по экологии, здравоохранению и дорогам в Свердловской области

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Теги: Николай Цуканов, Евгений Куйвашев, национальный проект



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