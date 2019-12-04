Полпред указал на проблемы с нацпроектами по экологии, здравоохранению и дорогам в Свердловской области

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов указал на серьезные проблемы с исполнением нацпроектов "Экология", "Здравоохранение" и "Безопасные и качественные дороги" в Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU. Сегодня в Екатеринбурге проходит совещание, посвященное реализации нацпроектов, в нем принимают участие губернатор Евгений Куйвашев и члены правительства Свердловской области.

По словам Цуканова, "проседает" нацпроект по экологии, и сам глава государства особо отметил тяжелую ситуацию в Нижнем Тагиле. "Почти 80% загрязнения рек в области составляют сточные воды, только 11% стоков очищено по нормативам", - отметил полпред.

Касаясь исполнения нацпроекта по здравоохранению, полпред указал, что вопрос с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле вошёл в федеральную повестку, сложная ситуация с кадрами складывается также в Качканаре и Новой Ляле.

Кроме того, как заявил полпред, около половины региональных дорог пока не дотягивают до показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

При этом Цуканов указал, что задача не в том, чтобы критиковать, а разобрать недочеты и выявить передовые практики, тогда как "в целом реализация нацпроектов проходит по плану".

Выступавший следом губернатор Евгений Куйвашев выразил уверенность, что Свердловская область демонстрирует устойчивую положительную динамику по нацпроектам.