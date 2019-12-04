Россия подписала договор с Украиной о транзите нефти на 10 лет

"Транснефть" и "Укртранснефть" подписали соглашение, продлевающие действие договора о транзите российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба" еще на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснефти".

Договор продлен до 1 января 2030 года. Отмечается, что он гарантирует работу нефтетранспортной системы Украины и стабильный источник доходов "Укртранснефти".

При этом, в отличие от газового вопроса, вопрос о транзите нефти не представляет существенной проблемы из-за незначительных объемов транзита через Украину, подчеркивает украинский эксперт энергетического рынка Дмитрий Марунич.

По его словам, Украина занимает очень небольшую долю в общих объемах прокачки российской нефти, это всего 12-14 млн т в год. Этим и объясняется отсутствие сложностей с подписанием договора.

Другой эксперт Валентин Землянский отметил, что этот вопрос никогда не был политизирован.

"Тут нет политического конфликта, этот вопрос не поднимается на знамена. Соответственно, все подписывается, все замечательно работает. Как только есть политический конфликт – возникает проблема с подписанием договоров", – сказал Землянский, слова которого приводит "Политнавигатор".

До 2000 года объемы транспортировки нефти через Украину составляли около 65 млн т в год. То есть в настоящее время они меньше в пять раз. В том числе в 2019 году транзит через Украину в Европу составил 6,6 млн т, сократившись за год на 13%.