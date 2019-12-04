20 Сентября 2020
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В Саратове автобус въехал в столб. (2019) | Фото: vk.com/64saratov/Типичный Саратов|Андрей Гапонов

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове выросло до 15

В результате столкновения рейсового автобуса с опорой уличного освещения в Саратове пострадали 15 человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Автобус, следовавший по городскому маршруту №6, в среду в 11.10 (10.10 мск) врезался в столб у дома 24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова. В областной службе спасения отмечали, что, предварительно, тяжелых пострадавших нет.

В Саратове автобус въехал в столб.|Фото: vk.com/64saratov/Типичный Саратов|Андрей Гапонов

Фото: Типичный Саратов/Андрей Гапонов

В ГИБДД и МЧС по региону предупреждают об ухудшении дорожной обстановки из-за обильного снегопада, который вторые сутки продолжается в регионе. В администрации Саратова сообщают, что на дороги города вышло 200 единиц спецтехники, уборка снега ведется круглосуточно.

Снегопад стал причиной и нескольких других ДТП с участием автобусов в центральной части России. Авария с автобусом в Саратове стала пятой подобной за последние сутки.

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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове выросло до 15

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Теги: дтп с автобусом, саратов, погода, снегопад



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