Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове выросло до 15

В результате столкновения рейсового автобуса с опорой уличного освещения в Саратове пострадали 15 человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Автобус, следовавший по городскому маршруту №6, в среду в 11.10 (10.10 мск) врезался в столб у дома 24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова. В областной службе спасения отмечали, что, предварительно, тяжелых пострадавших нет.

Фото: Типичный Саратов/Андрей Гапонов

В ГИБДД и МЧС по региону предупреждают об ухудшении дорожной обстановки из-за обильного снегопада, который вторые сутки продолжается в регионе. В администрации Саратова сообщают, что на дороги города вышло 200 единиц спецтехники, уборка снега ведется круглосуточно.

Снегопад стал причиной и нескольких других ДТП с участием автобусов в центральной части России. Авария с автобусом в Саратове стала пятой подобной за последние сутки.