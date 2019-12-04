Перевозчику, чей автобус разбился в Забайкалье, продлили срок задержания

Суд продлил на 72 часа срок задержания предпринимателя Ивана Стрельникова, организовавшего перевозку пассажиров автобусом, упавшим с моста в Забайкальском крае.

Как сообщает ТАСС, следователь заявил о возможности предоставления дополнительных данных о причастности подозреваемого к преступлению.

Стрельникова задержали 2 декабря, у него дома и в офисе прошли обыски.

1 декабря рейсовый автобус, перевозивший 43 человека, упал с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина.19 человек погибли, 21 получил различные травмы. 19 человек госпитализированы, четверо из них в тяжелом состоянии.

Автобус принадлежал частному предпринимателю. Автоперевозчик неоднократно пренебрегал требованиями безопасности, сообщила ранее Генпрокуратура РФ.

В частности, он игнорировал инструктаж с водителями при приеме на работу, внутреннее оформление транспортных средств не соответствовало правилам пассажирских перевозок, а контроль технического состояния транспорта проводили непрофессионалы.