Максим Решетников назначил куратора здравоохранения в Прикамье

Губернатор Пермского края Максим Решетников назначил нового заместителя председателя правительства, ответственного за сферу здравоохранения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства края.

С 5 декабря курировать сферу здравоохранения станет Сергей Никифоров.

Губернатор отметил, что Сергей Никифоров имеет навыки государственного управления, занимался вопросами повышения производительности труда, в том числе в социальной сфере. Решетников подчеркнул, что задач, которые необходимо решить, очень много.

Добавим, что до работы в Пермском крае Сергей Никифоров занимал должность советника по эффективности госуправления врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

С 2011 по 2017 годы он занимал должность директора по развитию производственной системы "ОДК – Пермские моторы".