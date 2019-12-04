20 Сентября 2020
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Правительство Пермского края, табличка (2017) | Фото: v-kurse.ru

Максим Решетников назначил куратора здравоохранения в Прикамье

Губернатор Пермского края Максим Решетников назначил нового заместителя председателя правительства, ответственного за сферу здравоохранения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства края.

С 5 декабря курировать сферу здравоохранения станет Сергей Никифоров.

Губернатор отметил, что Сергей Никифоров имеет навыки государственного управления, занимался вопросами повышения производительности труда, в том числе в социальной сфере. Решетников подчеркнул, что задач, которые необходимо решить, очень много.

Добавим, что до работы в Пермском крае Сергей Никифоров занимал должность советника по эффективности госуправления врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

С 2011 по 2017 годы он занимал должность директора по развитию производственной системы "ОДК – Пермские моторы".

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Максим Решетников назначил куратора здравоохранения в Прикамье

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Теги: Максим Решетников, назначение, Сергей Никифоров



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