Германия из-за убийства в Берлине может ввести антироссийские санкции – СМИ

Правительство Германии может ответить санкциями, если появятся доказательства того, что в убийстве гражданина Грузии в Берлине есть "российский след", сообщает The Wall Street.

Убийство произошло 23 августа. По данным полиции, в берлинском районе Моабит к гражданину Грузии Зелимхану Хангошвили подъехал человек на велосипеде и несколько раз в него выстрелил. Мужчина скончался на месте.

Нападавший скрылся, но вскоре был задержан полицией. По данным немецких правоохранителей, им оказался 49-летний россиянин.

По данным издания, немецкие правоохранительные органы считают, что за расправой стоят российские спецслужбы.

В связи с этим прокуратура ФРГ может передать дело федеральному прокурору, который занимается делами по нацбезопасности, пишет "МК".

Если подозрения немецкой стороны найдут подтверждения, то правительство страны будет вынуждено наложить на Россию "дипломатические или другие санкции". Это может представлять угрозу партнерству ФРГ и РФ в энергетической сфере, утверждает WSJ.