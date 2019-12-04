Стрелок, убивший в Перми человека, считал себя "героем видеоигры"

В сети появилось видео с места беспорядочной стрельбы в Перми. Преступник думал, что является героем видеоигры.

Напомним, ранним утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ранее судимый 50-летний пьяный стрелок, находясь в своей квартире, начал пальбу из охотничьего ружья, которым владел незаконно. После этого он вышел на улицу, где ранил одного человека и убил другого - женщину. Кроме того, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии, сидевший в служебном автомобиле. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Раненые госпитализированы. Губернатор поручил оказать помощь пострадавшим. Стрелок – безработный бывший бизнесмен, ранее судимый за приобретение и хранение наркотиков.

На кадрах видно ружье, из которого совершено преступление. Mash, комментируя запись, сообщает, что стрелок думал, что является героем видеоигры. В погибшую он выстрелил пять раз подряд.