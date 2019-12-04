В Саратове автобус врезался в столб: 11 человек обратились за медпомощью

Маршрутный автобус врезался в столб в Саратове. За медпомощью, по данным ТАСС, обратились 11 человек (по данным "Интерфакса" пострадали шесть человек). "На ул. Орджоникидзе автобус маршрута № 6 врезался в столб, пострадали 11 человек", - сказал начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

Читайте также: Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

В ГИБДД и МЧС по региону предупреждают об ухудшении дорожной обстановки из-за обильного снегопада, который вторые сутки продолжается в регионе. В администрации Саратова сообщают, что на дороги города вышло 200 единиц спецтехники, уборка снега ведется круглосуточно.

Снегопад стал причиной и нескольких других ДТП с участием автобусов в центральной части России. Авария с автобусом в Саратове стала пятой подобной за последние сутки.