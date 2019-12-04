В Магнитогорске, чтобы остановить пьяного водителя на BMW, полицейским пришлось стрелять по машине

В Магнитогорске сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя на BMW.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию о нетрезвом водителе на BMW сообщили очевидцы. На одной из улиц города автомобиль был обнаружен экипажем ДПС. Однако водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться.

"В ходе преследования, водитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан. В целях остановки транспортного средства инспектором ДПС применено огнестрельное оружие", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Сотрудник полиции сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз выстрелил по колесам. Автомобиль остановился.

Полицейские задержали водителя иномарки. Известно, что ранее 30-летний мужчина уже был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом виде и привлечен к уголовной ответственности в виде 220 часов принудительных работ.

Сейчас в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.