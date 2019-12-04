В Яр-Сале строители ледового городка спасли из пожара детей

Строители ледового городка в Яр-Сале спасли детей из пожара. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ямальского района.

Пожар в многоквартирном доме по адресу Советская, 12 произошел днем, 2 декабря. Строители ледового городка работали неподалеку и услышали из окна дома крики маленьких девочек. Молодые люди поспешили на помощь: Николай Бояковский позвонил пожарным, Дамир Мурзаев и Роман Манойло забежали в подъезд. Еще трое человек: Иван, Константин и Роман успокаивали детей и убеждали их не прыгать из окна.

В квартире на третьем этаже стоял густой дым. Дамиру и Роману удалось добраться до девочек и вытащить их из дома живыми и невредимыми.

На вопрос, чувствуют ли они себя героями, молодые люди ответили, что не видят в этом героизма и всегда готовы прийти на помощь.

Как сообщают в противопожарной службе ЯНАО, сообщение о пожаре им поступило в 14.20. Причем, по данным "Вести Ямал", первой о пожаре МЧСникам сообщила школьница - ученица пятого класса. Она четко назвала адрес и сообщила о том, где и что горит.

"По прибытию дежурного караула наблюдалось задымление подъезда. В кратчайшие сроки пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава и две единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО. В результате пожара повреждена лестничная площадка третьего этажа. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - прокомментировали в противопожарной службе.