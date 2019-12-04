"Ъ": Пермский стрелок, убивший одного и ранивший двоих людей, - безработный бывший бизнесмен

Стрелок, устроивший перестрелку в Перми, оказался бывшим бизнесменом Дмитрием К., который ранее работал как индивидуальный предприниматель и розничный продавец. С середины ноября он был безработным, сообщает "Ъ-Прикамье".

Напомним, ранним утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ранее судимый 50-летний пьяный стрелок, находясь в своей квартире, начал пальбу из охотничьего ружья, которым владел незаконно. После этого он вышел на улицу, где ранил одного человека и убил другого - женщину. Кроме того, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии, сидевший в служебном автомобиле. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Раненые госпитализированы. Губернатор поручил оказать помощь пострадавшим.

В сентябре 2013 г. бизнесмена задержали сотрудники краевого УФСБ – ему вменяли приобретение и хранении наркотиков в особо крупном размере, он был арестован и позже осужден. С 2016 г. он занимался розничной торговлей, а в середине ноября этого года прекратил деятельность как ИП и стал безработным.