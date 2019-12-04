Севастопольские "единороссы" в центре скандалов: попытки оформить загранпаспорт на Украине, недвижимость в Лондоне?

Сразу двое видных представителей партии "Единая Россия" в Севастополе оказались в центре скандалов. По сообщениям одного из севастопольских ТГ-каналов, накануне на российско-украинской границе в Крыму сотрудниками СБУ был задержан член регионального политсовета "ЕР" Игорь Кучерявый, который якобы пытался въехать на Украину для получения загранпаспорта этой страны.

Пока в Севастополе ни на уровне "Единой России", ни на уровне официальных структур никак не комментируют эту информацию, распространенную тг-каналом политолога Сергея Михайлюка. Местонахождение видного севастопольского "единоросса" пока доподлинно неизвестно.

Ранее севастопольские СМИ со ссылкой на расследование одного из западных изданий сообщали, что депутат Законодательного собрания Севастополя Михаил Брицын и его родные могут владеть коммерческой компанией "12 Lexham Gardens RTM Company Limited", с регистрацией в Лондоне, фирма занимается услугами в сфере недвижимости.

34-летний Михаил Брицын, как сказано в официальной биографии на сайте севастопольского парламента, с 2016 по 2019 гг. был депутатом совета Нахимовского внутригородского округа, тогда же замещал должность главы этого севастопольского муниципалитета. С 2019 г. возглавил Нахимовское отделение "ЕР", в сентябре текущего года прошел в Законодательное собрание Севастополя как кандидат-списочник.

Никаких внятных объяснений по поводу якобы принадлежащих ему и членам его семьи активов на Западе Брицын пока не представил.

Накануне.RU ранее сообщало о задержании ФСБ в Крыму украинской шпионки, которая служила на Черноморском флоте.