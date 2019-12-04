На трассе "Екатеринбург - Тюмень" грузовик смял легковушку: в аварии погибла семья

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Тюменская область Уральский ФО
ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень (2019) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На трассе "Екатеринбург - Тюмень" грузовик смял легковушку: в аварии погибла семья

На Среднем Урале произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, авария случилась сегодня около 10 часов на 213 км автодороги "Екатеринбург - Тюмень": столкнулись ВАЗ-2107 и грузовая фура с полуприцепом. По предварительным данным, водитель "семерки", выезжая со второстепенной дороги с левым поворотом, не предоставил преимущества грузовику, ехавшему по главной дороге. В результате сильного бокового столкновения оба автомобиля съехали с трассы.

От полученных травм водитель и женщина-пассажир легковушки скончались. Уже установлено, что это муж и жена, жители поселка Пионерский. Оба были пристегнуты ремнями безопасности.

ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень(2019)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Грузовой автомобиль двигался в Ижевск после погрузки в Тюмени, им управлял 29-летний мужчина, имеющий стаж вождения 11 лет. Очевидцы рассказали, что шофер грузовика подавал водителю ВАЗа звуковые и световые сигналы, а также пытался уйти от столкновения.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Как отметили в ведомстве, движение на месте ДТП осуществляется в обычном режиме и не затруднено.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На трассе "Екатеринбург - Тюмень" грузовик смял легковушку: в аварии погибла семья

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: трасса, грузовик, ДТП, ВАЗ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети