На трассе "Екатеринбург - Тюмень" грузовик смял легковушку: в аварии погибла семья

На Среднем Урале произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, авария случилась сегодня около 10 часов на 213 км автодороги "Екатеринбург - Тюмень": столкнулись ВАЗ-2107 и грузовая фура с полуприцепом. По предварительным данным, водитель "семерки", выезжая со второстепенной дороги с левым поворотом, не предоставил преимущества грузовику, ехавшему по главной дороге. В результате сильного бокового столкновения оба автомобиля съехали с трассы.

От полученных травм водитель и женщина-пассажир легковушки скончались. Уже установлено, что это муж и жена, жители поселка Пионерский. Оба были пристегнуты ремнями безопасности.

Грузовой автомобиль двигался в Ижевск после погрузки в Тюмени, им управлял 29-летний мужчина, имеющий стаж вождения 11 лет. Очевидцы рассказали, что шофер грузовика подавал водителю ВАЗа звуковые и световые сигналы, а также пытался уйти от столкновения.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Как отметили в ведомстве, движение на месте ДТП осуществляется в обычном режиме и не затруднено.