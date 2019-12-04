Илон Маск пояснил в суде, почему назвал британского дайвера "педо-парнем"

Миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предстал перед судом. Ему пришлось объясняться за свои высказывания в твиттере в прошлом году.

Напомним, летом 2018 года Илон Маск не слишком своевременно предложил для спасения детей в тайской пещере использовать свою личную мини-субмарину. В интервью CNN британский дайвер Вернон Ансуорт, участвовавший в спасательной операции, довольно грубо прокомментировал предложение миллиардера, предложив Маску "засунуть свою субмарину себе в задницу поглубже". На это Маск в твиттере назвал Ансуорта "педо-парнем" ("pedo guy"). Ансуорт счел, что таким образом Илон обозвал его педофилом и подал в суд. Маск в ответ тоже пожаловался.

В суде в Лос-Анджелесе Маск провел около четырех часов. Вместе с адвокатами миллиардер пытался доказать, что: а) имел право обидеться на Ансуорта, поскольку его пассаж про лодку тоже был обидным; б) не хотел назвать дайвера педофилом, и "педо-парень" не означает извращенца с влечением к детям.

Маск заявил, что "педо-парень" – довольно распространенное оскорбление в ЮАР, откуда он (Маск) родом, мол, там это просто значит что-то вроде "жуткий урод".