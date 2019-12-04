20 Сентября 2020
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Общество В России
Фильм &quot;Ржев&quot; (2019) | Фото: intermedia.ru

"Ржев": фильм про фронт не обошелся без "особого отдела" и поисков предателя

5 декабря в России выходит в прокат военная драма "Ржев" режиссера Игоря Копылова, лента является экранизацией повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева.

На предпремьерном показе исполнитель одной из главных ролей Владимир Стержаков рассказал, что именно подо Ржевом в 1942 году погиб его дед Осип Стержаков. Сюжет фильма разворачивается под селом Овсянниково, от роты осталась только небольшая часть солдат, но из штаба приходит приказ - не сдавать деревню, и герои решают любой ценой отстоять землю, но вот тут появляется начальник особого отдела и начинает искать среди героев предателя, передает корреспондент Накануне.RU.

Режиссер фильма настаивает, что это не развлекательное кино, он рассказывает, что съемки шли в "подлинных условиях" при жутком морозе, актеры работали в той же форме, которая была у фронтовиков.

Права на показ купили в Германии, США, Франции, Японии и Корее. По признанию критиков, фильм получился жестким и мужским (ни одной женской роли), это настоящая военная драма о мужестве героев Великой Отечественной войны.

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"Ржев": фильм про фронт не обошелся без "особого отдела" и поисков предателя

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Теги: Ржев, Великая Отечественная Война, кино, копылов



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