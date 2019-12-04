20 Сентября 2020
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Экономика В России
Борис Минц (2018) | Фото: РБК

Минц обвинил Центробанк в причинении ущерба в почти миллиард долларов

Предприниматель Борис Минц заявил в Высоком суде Лондона, что первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, руководитель банка "Открытие" Михаил Задорнов и банка "Траст" Александр Соколов нанесли ему своими действиями ущерб.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы суда.

Минц утверждает, что указанные банки под их контролем нарушили ряд обязательств. Из-за этого, как добавляет предприниматель, он потерял "по консервативной оценке от 650 млн долларов до 950 млн долларов".

Российский бизнесмен, переехавший в Великобританию, считает, что против него развернута кампания, спровоцированная критикой, которую Минц высказывал в адрес регулятора, и "сильной личной неприязнью" со стороны Задорнова.

В июле Высокий суд Лондона запретил Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах 572 млн долларов по всему миру.

Решение принято из-за иска, который в конце июня подали Банк непрофильных активов и банк "Открытие". Они требуют возместить убытки на сумму свыше 700 миллионов долларов.

Напомним, в прошлом году владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей переехал в Лондон. Сообщалось, что уехать из России бизнесмен мог из-за сложностей с реструктуризацией долгов компании перед банками. В частности, в материале упоминался долг O1 Group в 25 млрд рублей перед Московским кредитным банком.

Позже стало известно, что Следственный комитет ведет доследственную проверку в отношении Минца. Поводом стало обращение главы банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова по поводу размещения в банке ценных бумаг на 25 млрд и 40 млрд руб. в августе 2017 года.

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Теги: борис минц, центробанк, банк открытие



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