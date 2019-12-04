20 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Глава Златоуста назначил заместителя по стратегическому развитию и инвестициям

Глава Златоуста Максим Пекарский назначил Андрея Сюзева своим заместителем по стратегическому развитию и инвестициям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

К своим обязанностям Сюзев приступил с 4 декабря. Также он будет возглавлять экономическое управление мэрии.

Андрей Сюзев родился в Златоусте в 1964 году. Окончил Челябинский политехнический институт, проходил обучение в Школе бизнеса и менеджмента Университета Пеппердайн (США). Принимал участие в разработках новейших моделей бронежилетов и военного снаряжения для силовых и охранных структур. До 2002 года работал исполнительным директором и директором по экономике и финансам в АО "Синегорье", также он руководил сетью фотомагазинов "Кодак" и салонами сотовой связи "Техноселл".

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Глава Златоуста назначил заместителя по стратегическому развитию и инвестициям

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Теги: Максим Пекарский, назначение, заместитель главы,



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