С марта 2020 года систему видеопомощи арбитрам будут использовать во всех матчах РПЛ

Во вторник, 3 декабря, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели совещание с руководителями и владельцами клубов Российской Премьер-лиги. Обсуждались вопросы судейства.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, была поставлена задача уже с марта 2020 года использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) во всех матчах РПЛ. Сейчас она применяется лишь на отдельных играх чемпионата.

Также было отмечено, что нужно создать условия для развития судейства, в том числе через пересмотр системы вознаграждения арбитров, что должно поднять мотивацию рефери. Отдельно клубам напомнили, что на результат матча влияет множество факторов, и нельзя объяснять неудачи только лишь некачественным судейством.

Напомним, в сентябре был сыгран матч чемпионата России "Краснодар" - "Крылья Советов" (4:2). Примечателен он был тем, что два из трех пенальти главный судья встречи Сергей Карасев назначил после использования системы видеопомощи арбитрам.