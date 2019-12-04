20 Сентября 2020
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система VAR, видеопомощь судьям в футболе, матч Урал-Арсенал в Кубке России (2019) | Фото: youtube.com/Матч ТВ

С марта 2020 года систему видеопомощи арбитрам будут использовать во всех матчах РПЛ

Во вторник, 3 декабря, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели совещание с руководителями и владельцами клубов Российской Премьер-лиги. Обсуждались вопросы судейства.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, была поставлена задача уже с марта 2020 года использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) во всех матчах РПЛ. Сейчас она применяется лишь на отдельных играх чемпионата.

Video Assistant Referee, VAR, система видеоповторов в футболе(2017)|Фото: sports.ru

Также было отмечено, что нужно создать условия для развития судейства, в том числе через пересмотр системы вознаграждения арбитров, что должно поднять мотивацию рефери. Отдельно клубам напомнили, что на результат матча влияет множество факторов, и нельзя объяснять неудачи только лишь некачественным судейством.

Напомним, в сентябре был сыгран матч чемпионата России "Краснодар" - "Крылья Советов" (4:2). Примечателен он был тем, что два из трех пенальти главный судья встречи Сергей Карасев назначил после использования системы видеопомощи арбитрам.

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С марта 2020 года систему видеопомощи арбитрам будут использовать во всех матчах РПЛ

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Теги: РПЛ, арбитры, VAR, система



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