Жизням пострадавших в перестрелке в Перми ничто не угрожает, - минздрав Прикамья

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил оказать помощь пострадавшим в утренней перестрелке. Их жизням ничто не угрожает, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, ранним утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ранее судимый 50-летний пьяный стрелок, находясь в своей квартире, начал пальбу из охотничьего ружья, которым владел незаконно. После этого он вышел на улицу, где ранил одного человека и убил другого - женщину. Кроме того, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии, сидевший в служебном автомобиле. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Раненые госпитализированы.

На заседании правительства Решетников поручил зампреду кабмина, курирующему социальный блок, Татьяне Абдуллиной "оказать необходимую поддержку пострадавшим, когда все обстоятельства будут установлены". По словам главы краевого минздрава Оксаны Мелеховой, двое пострадавших сейчас находятся в стационаре под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает. Сотрудник Росгвардии – в состоянии средней тяжести, ближе к легкой степени, – поверхностные ранения, угрозы жизни нет.

"Второй молодой человек – тоже пострадавший, видимо, прохожий. У него – ранения в области туловища и голени, угрозы жизни нет",- сказала министр.