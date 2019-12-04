20 Сентября 2020
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коллектор коллекторы долг долги (2016) | Фото: ob-zor.ru

Коллекторы полностью потеряют доступ к долгам за коммунальные услуги

Коллекторы полностью потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.

Как пишут "Известия", законопроект, запрещающий коллекторам работать с задолженностью за ЖКУ по агентской схеме, будет разработан до конца января 2020 года.

Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, "любые лазейки" будут под запретом.

Напомним, в марте в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам. Его автором выступила заместитель председателя ГД Ирина Яровая.

По ее словам, действующее законодательство фактически допускает передачу коллекторам права взимать задолженности по коммунальным платежам. Это приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан.

В июле депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", которые запрещают передавать право взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги коллекторским агентствам.

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Коллекторы полностью потеряют доступ к долгам за коммунальные услуги

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Теги: коллекторы, коммунальные услуги, долги



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