Две знаменитые дачи отреставрируют в Перми

Две знаменитые дачи отреставрируют в Перми. Как сообщили в департаменте имущественных отношений администрации города, объект культурного наследия регионального значения "Дача на набережной" закреплен на праве оперативного управления за "Городским центром охраны памятников". Вопрос реставрации и дальнейшего использования дачи в июне поручи проработать глава города Дмитрий Самойлов.

Также в собственности муниципального образования находится ансамбль зданий по адресу: улица Танцорова, 24, являющийся объектом культурного наследия регионального значения – "Дача А.В. Синакевича". Режим использования территории и предмет охраны этих культурных объектов утверждены приказом министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края.

Сейчас администрацией Перми проводится работа по определению специализированной организации по обеспечению содержания и обслуживания этого объекта культурного наследия.

В июне глава города Дмитрий Самойлов в ходе выезда в Кировский район сообщил, что реставрация этих памятников культуры однозначно будет произведена. Также он дал поручение параллельно с разработкой проекта определить дальнейшее использование объектов.

Для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, а также для определения видов и стоимости работ в городском бюджете предусмотрены средства на разработку научно-проектной документации.