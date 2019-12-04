20 Сентября 2020
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Экономика В России
(2005) | Фото: Накануне.ru

В России снизились продажи вина и водки

В России снизились объемы продажи вина и водки. Об этом свидетельствуют данные платформы фискальных данных "Такском". Эксперты компании проанализировали более 17 млрд кассовых чеков с июля по октябрь 2019 года. Значительнее всего в этот период по отношению к аналогичному в 2018 году сократились продажи вина – в среднем на 20%. Продажи водки снизились на 10%, передает RT.   

Зафиксирован незначительный рост продаж коньяка и виски — от 1 до 3%. 

По результатам анализа данных 900 тыс. касс за указанный период компания "Платформа ОФД" фиксирует снижение продаж пива на 4%, медовухи — на 14%.

Рост продаж платформа фиксирует только по алкогольным энергетикам — на 7%. 

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В России снизились продажи вина и водки

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Теги: алкоголь, продажи, вино, водка, алкогольные энергетики



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