В России снизились продажи вина и водки

В России снизились объемы продажи вина и водки. Об этом свидетельствуют данные платформы фискальных данных "Такском". Эксперты компании проанализировали более 17 млрд кассовых чеков с июля по октябрь 2019 года. Значительнее всего в этот период по отношению к аналогичному в 2018 году сократились продажи вина – в среднем на 20%. Продажи водки снизились на 10%, передает RT.

Зафиксирован незначительный рост продаж коньяка и виски — от 1 до 3%.

По результатам анализа данных 900 тыс. касс за указанный период компания "Платформа ОФД" фиксирует снижение продаж пива на 4%, медовухи — на 14%.

Рост продаж платформа фиксирует только по алкогольным энергетикам — на 7%.