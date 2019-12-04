20 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Авария, автобус, кювет, трасса Тюмень –Ялуторовск – Денисово - Архангельское (2019) | Фото: ГУ МВД по Тюменской области

В Тюменской области автобус улетел в кювет, пострадали шестеро

В Ялуторовском районе автобус улетел в кювет, пострадали пассажиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МВД.
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Авария, автобус, кювет, трасса Тюмень –Ялуторовск – Денисово - Архангельское(2019)|Фото: ГУ МВД по Тюменской области

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В Тюменской области автобус улетел в кювет, пострадали шестеро

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Теги: ПАЗ, пассажиры, птицефабрика



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