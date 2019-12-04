В Тюменской области автобус улетел в кювет, пострадали шестеро

В Ялуторовском районе автобус улетел в кювет, пострадали пассажиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МВД.

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Автобус "ПАЗ" вез работников птицефабрики из сел Денисово и Архангельское Исетского района в село Анохино Тюменского района. В момент ДТП в автобусе находилось 20 пассажиров.

67-летний водитель автобуса и пять пассажиров – женщины 22, 45 и 55 лет, мужчины 22 и 48 лет получили различные травмы. По предварительным данным, некоторые не были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.