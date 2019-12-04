Три финалиста Омской региональной лиги КВН застряли в аэропорту Тюмени

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Михаил Видик, КВН, Рощино (2019) | Фото: instagram.com/mishkavidik

Три финалиста Омской региональной лиги КВН застряли в аэропорту Тюмени

Сегодня утром в тюменском аэропорту "Рощино" вынужденную посадку совершили самолеты авиакомпаний "Победа" и "Азимут". Воздушные судна направлялись в Омск, однако из-за плохих погодных условий приземлились в Тюмени.

Об инциденте в своем Instagram сообщил актер омской команды КВН "Концерт" Михаил "Видик" Видишев. Он был на борту одного из лайнеров. КВНщик сравнил себя со Сноуденом и назвал цены в аэропорту "конскими".

"Сколько мы тут будем находиться, никто не знает. Возможно, вернемся весной, а может и летом, пока туман в Омске не исчезнет и не заменится отравляющими выбросами с заводов. Чувствую себя Эдвардом Сноуденом, пока живу в аэропорту. Притом в чужом. Цены здесь конские. 200 грамм нагетсов и стакан пива стоят 500 рублей. Я хочу есть, спать и домой... Я злой... Не так я себе это все представлял", - написал актер.

Михаил Видик, КВН, Рощино(2019)|Фото: instagram.com/mishkavidik

Также он сообщил, что в аэропорту встретились сразу три финалиста Омской региональной лиги 2019 - артисты команды КВН "На пределе" и "ВВ". Они также пытались вылететь в Омск.

Отметим, что в настоящий момент актеры уже улетели. По данным аэропорта, рейс авиакомпании "Азимут" покинул воздушную гавань в 11.00, "Победы" - в 11.10.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Три финалиста Омской региональной лиги КВН застряли в аэропорту Тюмени

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КВН, Рощино, аэропорт, Михаил Видишев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети