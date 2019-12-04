Три финалиста Омской региональной лиги КВН застряли в аэропорту Тюмени

Сегодня утром в тюменском аэропорту "Рощино" вынужденную посадку совершили самолеты авиакомпаний "Победа" и "Азимут". Воздушные судна направлялись в Омск, однако из-за плохих погодных условий приземлились в Тюмени.

Об инциденте в своем Instagram сообщил актер омской команды КВН "Концерт" Михаил "Видик" Видишев. Он был на борту одного из лайнеров. КВНщик сравнил себя со Сноуденом и назвал цены в аэропорту "конскими".

"Сколько мы тут будем находиться, никто не знает. Возможно, вернемся весной, а может и летом, пока туман в Омске не исчезнет и не заменится отравляющими выбросами с заводов. Чувствую себя Эдвардом Сноуденом, пока живу в аэропорту. Притом в чужом. Цены здесь конские. 200 грамм нагетсов и стакан пива стоят 500 рублей. Я хочу есть, спать и домой... Я злой... Не так я себе это все представлял", - написал актер.

Также он сообщил, что в аэропорту встретились сразу три финалиста Омской региональной лиги 2019 - артисты команды КВН "На пределе" и "ВВ". Они также пытались вылететь в Омск.

Отметим, что в настоящий момент актеры уже улетели. По данным аэропорта, рейс авиакомпании "Азимут" покинул воздушную гавань в 11.00, "Победы" - в 11.10.