20 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинский облсуд оставил под арестом обвиняемого в убийстве журналиста

Челябинский областной суд оставил под арестом местного жителя Сергея Данилова, которому у предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть журналиста Михаила Скуридина.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката обвиняемого, оставил без изменения постановление Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска от 9 ноября 2019 года. Данным постановлением суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Данилова меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2020 года", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, Михаил являлся журналистом издания "Магнитогорский металл". Днем 31 марта этого года в ходе дорожного конфликта его жестоко избили возле дома №1 на улице Ворошилова рядом с пешеходным переходом. Михаил был доставлен в больницу. 20 мая мужчина скончался. Водитель, который избил журналиста, скрылся с места происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ноябре обвиняемый был задержан и заключен под стражу.

Однако арест обжаловал адвокат обвиняемого, который просил избрать его подзащитному другую меру пресечения, в частности, домашний арест или залог.

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Челябинский облсуд оставил под арестом обвиняемого в убийстве журналиста

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Теги: суд, Михаил Скуридин, Магнитогорск, избиение, гибель, журналист, Магнитогорский металл, полиция,



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