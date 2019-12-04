В новогоднюю ночь в центре Перми будут концерты, дискотеки, огненные шоу и фейерверки

Программа новогодней ночи в центре Перми будет идти до четырех часов утра - запланированы концерты, хороводы и фейерверк. Подробности празднования обсудили в городской администрации на заседании оргкомитета

Концертная программа новогодней ночи начнется 31 декабря в 23.30 и продолжится до 04.00 1 января. В 00.00 и 02.00 планируется запуск трехминутного и семиминутного фейерверка. В ходе концертной программы планируется выступление творческих коллективов города, программа огненного театра, дискотека и флеш-моб "Большой новогодний хоровод". Также в новогоднюю ночь планируется работа катков у монументов "Героям фронта и тыла" и "Миг на взлёте". Праздничные мероприятия пройдут не только в центре города, но и в районах Перми, например, в городских парках и ледовых городках. Более подробная программа празднования будет опубликована дополнительно.

Всего Пермь ожидает более 170 новогодних мероприятий, марафон которых стартовал 27 ноября с церемонии зажжения главной городской елки с участием главного Деда Мороза России. 30 декабря традиционно планируется открыть двери ледового комплекса "Легенды древней Пармы". Напомним, в этом году он разместится в обновленном квартале городской эспланады – перед знанием Законодательного собрания Пермского края.

"Центральный новогодний маршрут, который впервые был организован в прошлом году, украшен вновь: это Комсомольский проспект, Театральный сквер, Соборная площадь. В этом году благодаря софинансированию из краевого бюджета пермяков ждет много нововведений. Так, празднично оформлены будут сразу три квартала эспланады, а в Мотовилихинском и Кировском районах появятся свои новогодние маршруты. У городских властей особая задача – обеспечить качественное и безопасное проведение новогодних праздников, а также бесперебойную работу общественного транспорта", - обратился к членам оргкомитета глава города Дмитрий Самойлов.

7 января в главном ледовом комплексе состоится празднование Рождества Христова. Здесь пройдут рождественские игры и забавы, состоится открытие Кубка ледовой скульптуры "Рождественский кубок", выступление творческих коллективов и театров огня. На площади перед Театром-Театром будут размещены ледовые вертеп и часовня.

В новогодние каникулы, с 3 по 8 января, в ледовом комплексе на городской эспланаде будут работать тематические интерактивные площадки и подворье Деда Мороза. Здесь же будет проходить фестиваль "Кубок огня". 30 декабря в 19.00 новогодний сезон откроется на набережной Камы. Он продлится до 8 января. Здесь пермяков и гостей города ждут динамические видеоинсталляции и фотовыставка "Снеговек" из фондов Пермской художественной галереи.

Этой зимой, кроме центрального, в Перми будет работать еще 10 ледовых городков. В сквере им. Дзержинского в Дзержинском районе, в саду им. Миндовского в Индустриальном районе, в парке "Счастье есть" и у Дворца культуры "Урал" в Кировском районе, у универсального дворца спорта "Молот" и сквере им. Розалии Землячки в Мотовилихе. В Орджоникидзевском районе пермяков ждут в парке им. Чехова и на площади у клуба им. Златогорского, в Свердловском районе городок появится у Дворца культуры им. Солдатова. В Новых Лядах ледовый городок будет работать на площади перед клубом "Юбилейный".

Также во всех районах Перми будет организована работа 64 катков, пройдут выставки, кинопоказы, концерты, театрализованные представления. Всего в городе ожидается порядка 170 новогодних мероприятий.