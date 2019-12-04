20 Сентября 2020
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Экономика В России Украина
мтс коннект (2009) | Фото:2buy.ua

МТС продала 100% своей украинской "дочки" – компании Vodafone Украина

МТС продала свой украинский бизнес.

"В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 миллиона, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 миллионов", - говорится в сообщении телекоммуникационной компании.

Финансирование сделки предоставила группа международных фондов и финансовых учреждений во главе с J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International A.G.

Покупателем выступила азербайджанская Bakcell, входящая в состав группы NEQSOL Holding.

"С приобретением одной из самых успешных компаний в Украине мы реализуем нашу стратегию международного расширения. Я хотел бы поблагодарить все вовлеченные стороны, которые сделали возможным заключение данной сделки. Как стратегический инвестор, мы имеем долгосрочное видение и будем способствовать дальнейшему развитию компании", – сказал Насиб Гасанов, основатель и владелец группы компаний NEQSOL Holding.

Смена собственника не повлияет на операционную деятельность Vodafone Украина. Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами, говорится в сообщении компании.

МТС пришла на Украину в 2003 году, купив 100% первого украинского мобильного оператора UMC, основанного в 1992 году. В 2007 году бренд был переименован в "МТС-Украина", компания имела более 20 млн абонентов и являлась второй по размеру на украинском рынке. После присоединения Крыма к России в 2014 году акции украинского мобильного оператора были переоформлены на нидерландскую компанию, хотя конечным бенефициаром при этом осталась российская МТС. С 2015 году МТС договорилась со своим британским партнером Vodafone, что украинская "дочка" будет работать под этим брендом.

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МТС продала 100% своей украинской "дочки" – компании Vodafone Украина

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Теги: мтс, Vodafone Украина, украина



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