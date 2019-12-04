В зауральском селе из-за неосторожного обращения с огнем в пожаре погибли трое мужчин

В Курганской области в селе Колташево ночью 4 декабря сотрудники МЧС тушили пожар.

Осматривая сгоревший дом уже после тушения спасатели обнаружили на пепелище обгоревшие тела трех человек.

Тела принадлежат трем мужчинам 1988, 1989 и 1955 годов рождения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Оказалось, что в пожаре погибли отец и сын, а также их знакомый, который пришел в гости. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Сейчас назначена доследственная проверка.