Пермячка пожаловалась, что ее аварийный дом расселили "на улицу" и снесли

В Прикамье аварийный дом расселили "в никуда" - в поселке Пашия не оказалось маневренного фонда. Квартиру по социальному найму предоставили только одной женщине, но условия в новом жилье оказались немногим лучше предыдущих - течет крыша, промерзают стены. Остальных просто выселили, а дом снесли еще в 2018 году. Об этом полпреду Игорю Комарову и губернатору Максиму Решетникову рассказала одна из жительниц расселенного дома. К главе края она обратилась во время его рабочей поездки в Горнозаводский городской округ в сентябре, а полпреду направила обращение.

На прошедшем накануне в режиме видеоконференции приеме граждан с участием обоих чиновников, этот случай был разобран, глава Пермского края сообщил, что жилье для заявительницы купят на вторичном рынке в следующем году.

"Я призываю глав территорий не откладывать "на потом" расселение аварийного фонда, начинать работу по расселению раньше, чтобы были опережающие темпы. Помимо этого необходимо всегда обращать внимание на качество жилья, в которое переезжают жители, чтобы оно действительно было комфортным", - отметил губернатор. В общей сложности до 2021 года в Пермском крае планируется ликвидировать более 220 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные жилые помещения переедут 12 тыс. человек.

Напомним, Пермский край уже выполнил план на 2019 год по расселению аварийного фонда в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", утвержденного Президентом Владимиром Путиным. На сегодня в регионе расселено более 50 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Помимо этого, ожидается, что объем расселенного до конца года увеличится до 90 тыс. квадратных метров.

В видеоконференции приняли участие высшие должностные лица субъектов Федерации округа, представители региональных органов исполнительной власти, курирующие вопросы социальной сферы, строительства и ЖКХ, а также главные федеральные инспекторы в регионах ПФО. Во время приема рассмотрели жалобы пяти жителей округа.

Проблемы, с которыми они пришли в приемную президента России, касались вопросов улучшения жилищных условий, строительства детского сада, ремонта школы и организации пешеходного перехода через федеральную трассу.